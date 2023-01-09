СБ ООН продлил на полгода трансграничную доставку помощи в Сирию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН в понедельник приняли резолюцию по продлению на полгода действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию.

"Проект резолюции принят единогласно", - заявил председатель СБ ООН в январе постпред Японии Кимихиро Исиканэ.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте СБ ООН накануне, говорится, что принятие этой резолюции "позволяет поставлять гуманитарную помощь в Сирию из Турции через КПП "Баб-аль-Хава" без согласия сирийского правительства".

Текст проекта резолюции составили в декабре 2022 года Ирландия и Норвегия – непостоянные члены СБ ООН в 2021-2022 годах.

В пресс-релизе Совета отмечается, что в эту резолюцию включили те же положения, что и в предыдущую. Так, в ней содержится призыв к усовершенствованию механизма доставки гумпомощи через линию фронта, а также к активизации инициатив по расширению проектов восстановления страны, связанных с водоснабжением, санитарией, здравоохранением, образованием, электроснабжением и жильем. Также в документе содержится рекомендация к членам Совета проводить неофициальные контакты каждые 60 дней для обзора и контроля за выполнением положений резолюции.

В резолюции содержится просьба к генсеку ООН Антониу Гутерришу подготовить специальный доклад о гуманитарных потребностях Сирии не позднее 10 июня, то есть за месяц до истечения срока действия мандата на транспортировку гумпомощи.

Срок действия мандата на транспортировку помощи, продленного на полгода 12 июля 2022 года, истекает во вторник, 10 января.