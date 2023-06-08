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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном
Фото: Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет в четверг встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсоном.

"Планируется продолжить традиционный обмен мнениями по всему комплексу вопросов сирийского урегулирования с упором на задачи по продвижению осуществляемого самими сирийцами политического процесса при поддержке ООН и обеспечение комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам", - сказала накануне на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Члены Совета Безопасности ООН в январе этого года приняли резолюцию по продлению на полгода действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. В документе содержится просьба к генсеку ООН Антониу Гутерришу подготовить специальный доклад о гуманитарных потребностях Сирии не позднее 10 июня, то есть за месяц до истечения срока действия мандата на транспортировку гумпомощи.

В конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию в Сирии. Турецкий лидер заявил о важности продления в июле действия механизма ООН по трансграничной помощи в Сирии.

Сергей Лавров МИД РФ ООН Гейр Педерсен
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