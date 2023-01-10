Генсек НАТО призвал наращивать производство вооружения для защиты альянса и помощи Украине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что запасы вооружения стран-членов альянса и ЕС действительно истощились, поэтому нужно увеличить их производство, чтобы в будущем обеспечить защиту своей территории, а также иметь возможности для помощи Украине.

"Союзники по НАТО и страны ЕС истощили свои запасы, так как стремятся предоставить поддержку Украине. И это было правильным решением, потому что это вопрос также и нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что странам НАТО и ЕС удавалось предоставлять "беспрецедентный объем" помощи Украине на протяжении нескольких месяцев.

"Но, конечно, когда запасы истощаются, есть только одно долгосрочное решение - это производить больше. И поэтому министры обороны НАТО во время встречи осенью в прошлом году приняли решение нарастить наши запасы вооружения и оборудования", - добавил генсек НАТО.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы "запасов было достаточно одновременно и для защиты нашей собственной территории, и для предоставления помощи Украине".