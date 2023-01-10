Председатель ЕК призвала передать Украине продвинутые системы ПВО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за передачу Украине современных видов оборонительного вооружения. Она сказала это на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Украина должна получить все необходимое ей вооружение, чтобы она могла защититься. Это, конечно же, означает продвинутые системы ПВО, а также другие типы современного вооружения", - сказала фон дер Ляйен.

Столтенберг отметил, что НАТО и ЕС уже предоставляли Украине продвинутые системы вооружения. Также он заявил, что приветствует заявления США, Германии и Франции о готовности продолжать поставки. Он добавил, что помощь Украине заключается не только в новых поставках оружия, но и в обеспечении стабильной работы уже поставленных систем. Для этого нужно поставлять боеприпасы, запчасти и налаживать ремонт.

"Важно обращать внимание на то, какие новые системы мы должны предоставить Украине, но также важно убедиться, что все системы, которые уже там, работают так, как должны", - заявил генсек НАТО.

На этой же пресс-конференции Столтенберг призвал наращивать производство вооружения для защиты альянса и помощи Украине.