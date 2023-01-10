Mercedes-Benz снизил продажи автомобилей на 1% в 2022 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz AG в 2022 году сократил розничные продажи в мире на 1% – до 2 млн 43,9 тыс. автомобилей, сообщается в пресс-релизе немецкой компании.

Снижение было обусловлено антиковидными ограничениями, а также дефицитом полупроводниковых компонентов и перебоями в цепочках поставок.

Поставки гибридных и электромобилей выросли на 19% и достигли 319,2 тыс. В том числе продажи электромобилей взлетели более чем вдвое (на 124%) – до 117,8 тыс.

Mercedes-Benz объявила о намерении создать сеть собственных зарядных станций для электромобилей из более чем 10 тыс. по всему миру, отмечается в сообщении.

Продажи компании в Китае в 2022 году уменьшились на 1% – до 751,7 тыс. машин, а в целом в Азии они выросли на 1% – до 987,8 тыс. В Европе поставки увеличились на 1% и достигли 635,1 тыс. автомобилей, включая рост на 8% в Германии (до 229,5 тыс.). Реализация машин в Северной Америке поднялась на 3% – до 327 тыс., в том числе в США – на 4%, до 286,8 тыс.

В четвертом квартале продажи Mercedes-Benz в целом по миру выросли на 17% относительно того же периода годом ранее и составили 540,8 тыс. машин. В том числе реализация автомобилей в Китае повысилась на 13% – до 189,1 тыс.

Котировки акций Mercedes-Benz растут на 0,3% в ходе торгов во вторник. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя снизилась на 7% (до 71 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX потерял 7,7%.