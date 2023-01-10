Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Возраст выхода французов на пенсию к 2030 году увеличится с 62 до 64 лет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн изложила во вторник основные направления французской пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает ввести с 1 сентября 2023 года, сообщили национальные СМИ.

Согласно заявлению премьер-министра, устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

О решимости провести до конца своего мандата пенсионную реформу президент Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в прошлом году.

Тогда Макрон-кандидат в президенты выдвигал предложение пенсионного возраста в 65 лет в качестве одной из ключевых позиций второго президентского мандата. Но, как отмечает во вторник газета Le Figaro, между двумя турами ради привлечения симпатий левых избирателей он согласился на 64-летний пенсионный порог.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 января

Власти Белоруссии отказались помиловать россиянку Сапегу

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Польша попросила США оказать давление на Германию по проблеме военных репараций

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022 году сократился на 15%

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });