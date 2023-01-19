МВД Франции сообщило о более 1 млн участников акции протеста против пенсионной реформы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Более 1 млн человек вышли на улицы французских городов в четверг на акции протеста против пенсионной реформы, сообщили в МВД Франции.

По данным ведомства, в общей сложности в демонстрациях приняли участие 1,12 млн человек. При этом, по его оценкам, в Париже участвовали в акциях 80 тысяч человек.

Профсоюзы в свою очередь оценивают количество протестующих примерно в два раза выше. Так, лидер французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез заявил, что более 2 млн человек вышли на улицы в четверг во Франции.

Организовавшие эти акции протеста профсоюзы также объявили, что следующие массовые демонстрации запланированы на 31 января.

В проходящей в четверг общенациональной забастовке во Франции против пенсионной реформы впервые за много лет французские профсоюзы выступили единым фронтом. Против увеличения возраста выхода на пенсию до 64 лет выступили работники различных отраслей: транспорта, энергетики, образования и других.

Забастовка привела к нарушению графиков движения на железнодорожном транспорте, сбоях на линиях метро и городского транспорта, а также работы аэропортов.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января основные направления французской пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает ввести с 1 сентября 2023 года.

Согласно планам правительства, устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Макрон заявлял о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата в ходе избирательной кампании в 2022 году.