Пентагон анонсировал курс обучения украинских военных использованию ЗРК Patriot

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Украинские военные приступят к изучению методов использования зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в американском штате Оклахома со следующей недели, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я могу подтвердить, что тренировки украинских военных на ЗРК Patriot начнутся на следующей неделе в Форт-Силле, Оклахома", - сказал он.

По его словам, через процесс обучения пройдут 90 - 100 украинских военных, а курс подготовки продлится несколько месяцев.

21 декабря 2022 г. президент США Джо Байден объявил о выделении еще около $1 млрд на помощь Украине. В рамках этого пакета США решили направить Киеву батарею ЗРК Patriot, а также обучить украинских военнослужащих управлению этим ЗРК.