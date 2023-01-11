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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Что случилось этой ночью: среда, 11 января

Анонс обучения ВСУ использованию ЗРК Patriot, обстрел Киевом города Шебекино в Белгородской области, готовность Байдена сотрудничать по делу о секретных документах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон анонсировал курс обучения украинских военных использованию ЗРК Patriot. Тренировки начнутся в штате Оклахома со следующей недели. Через процесс обучения пройдут 90-100 украинских военных, курс подготовки продлится несколько месяцев.

- Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что информация по разрушениям уточняется, все оперативные службы находятся на месте.

- Байден согласился сотрудничать по делу о секретных документах, найденных в его офисе. "Мне сообщили о том, что нашли документы, я был удивлен", - сказал президент США. По его словам, он не знает о их содержании, но готов "сотрудничать" для внесения ясности в ситуацию.

- Пассажиров застрявшей во Владимире "Ласточки" пересадили в другие поезда. Их отправили по маршруту в составе двух электропоездов "Нижний Новгород - Москва".

- Возраст выхода французов на пенсию к 2030 году увеличится с 62 до 64 лет. О решимости провести до конца своего мандата пенсионную реформу президент Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в прошлом году.

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