Палата представителей США попросила оценить ущерб по делу о секретных документах Байдена

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи секретными документами времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженными в аналитическом офисе его имени в Вашингтоне.

"Конгрессмен-республиканец Майк Тернер направил письмо директору национальной разведки Аврил Хайнс с просьбой о немедленном рассмотрении и оценке ущерба с связи с обнаруженной информацией", - говорится в заявлении, размещенном на сайте комитета.

Отмечается, что "обнаруженная секретная информация может поставить вопрос о потенциальном нарушении президентом Байденом законов в области обеспечения национальной безопасности, включая закон о шпионаже и закон о президентских архивах".

В письме Тернер просит Хайнс "взять на себя обязательство как можно скорее провести закрытый брифинг для комитета о ходе оценки нанесенного ущерба".

Ранее сообщалось, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента.

Позже CNN со ссылкой на осведомленные источники передал, что секретные документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник CNN сообщил, что эти документы датированы периодом 2013-2016 гг.

Среди них также рассекреченные материалы, на которых распространяется действие закона о президентских записях. Согласно этому закону, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Эти документы должны становиться доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.