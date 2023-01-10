Секретные документы из Центра Байдена содержали материалы по Украине, Ирану и Британии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженные в аналитическом офисе его имени в Вашингтоне, содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"По данным источника, знакомого с ситуацией, среди материалов, которые относятся к периоду, когда Джо Байден был вице-президентом, и которые обнаружили в его личном офисе прошедшей осенью, – 10 секретных документов, в том числе разведывательные материалы США и данные с брифингов, которые охватывали темы, включая Украину, Иран и Великобританию", - информирует телеканал.

Собеседник CNN сообщил, что эти документы датированы периодом 2013-2016 гг.

Среди них также рассекреченные материалы, на которые распространяется действие закона о президентских записях. Согласно этому закону, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Эти документы должны становиться доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.

Источник отметил, что значительная часть документов в коробках – личные документы семьи Байдена, включая материалы о похоронах его сына Бо и письма с соболезнованиями.

Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил Джона Лоша, прокурора Северного округа штата Иллинойс, расследовать обнаружение засекреченных документов в офисе Байдена. Отмечается, что Лош был назначен прокурором в 2017 году при Трампе. CNN уточняет, что Гарланд принял это решение после того, как получил обращение от Национального управления архивов и документации.

Ранее сообщалось, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов. Специальный советник президента Ричард Саубер заявил, что документы обнаружили, когда адвокаты Байдена освобождали его офис. Сообщается, что документы хранились в папке с другими незасекреченными бумагами. CNN отмечает, что один из адвокатов увидел папку с надписью "личное", открыл ее и заметил там секретные документы. После этого, по данным собеседника телеканала, адвокат позвонил в Национальное управление архивов и документации.

Источник отметил, что после контактов с управлением команда Байдена изучила несколько коробок документов, хотя многие из них содержали личные материалы.

Ряд американских СМИ и конгрессмены сравнивают сложившуюся ситуацию с тем, что произошло в августе прошлого года с экс-президентом Трампом. Тогда имение Трампа во Флориде обыскали агенты ФБР. Обыск, предположительно, был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа считают это расследование политически мотивированным. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.

Трамп, комментируя обнаружение секретных документов в офисе Байдена, написал в своей соцсети Truth Social: "Когда ФБР собирается обыскать дома Джо Байдена, и, может, даже Белый дом?".

"Вице-президент не может рассекречивать документы, на которых распространяется действие закона "О федеральных документах", это преступление", - добавил экс-президент.