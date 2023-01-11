Москалькова сообщила о прошедшей встрече с омбудсменом Украины

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.

"Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале в ночь на среду.

9 января Москалькова сообщила журналистам, что планирует встретиться с Лубинцом в Турции с 12 по 14 января. При этом 11 и 12 января в Анкаре проходит международная конференция омбудсменов, организаторы которой анонсировали участие Москальковой и Лубинца.