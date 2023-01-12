Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Омбудсмены РФ и Украины обсудили поиск гражданских лиц и воссоединение семей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом вопросы помощи гражданским лицам, включая их поиск и воссоединение семей.

"Состоялся третий раут переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

11 и 12 января Москалькова и Лубинец принимают участие в международной конференции омбудсменов, проходящей в Анкаре.

Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ситуацию с секретными документами Байдена будет расследовать спецпрокурор

Ситуацию с секретными документами Байдена будет расследовать спецпрокурор

На севере Швеции нашли крупнейшие в регионе залежи редкоземельных металлов

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Более половины бразильцев считают Болсонару ответственным за вандализм его сторонников

Более половины бразильцев считают Болсонару ответственным за вандализм его сторонников

Банк Англии полностью продал госбумаги, экстренно приобретенные осенью 2022 года

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

Молдавия задумалась о целесообразности сохранения членства в СНГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });