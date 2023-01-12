Омбудсмены РФ и Украины обсудили поиск гражданских лиц и воссоединение семей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом вопросы помощи гражданским лицам, включая их поиск и воссоединение семей.

"Состоялся третий раут переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

11 и 12 января Москалькова и Лубинец принимают участие в международной конференции омбудсменов, проходящей в Анкаре.