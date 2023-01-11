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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

SpaceX в среду предпримет новую попытку запуска группы интернет-спутников Starlink

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени должна стартовать на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Планировавшийся накануне запуск был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Если улучшится погода, то его предполагается осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 20:02 во вторник по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 07:02 мск).

Он должен стать 69-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. SpaceX уже запустила 3,7 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,4 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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