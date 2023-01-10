SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink из-за непогоды

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся во вторник по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск теперь предполагается осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 20:02 во вторник по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 07:02 мск).

Он должен стать 69-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. SpaceX уже запустила 3,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.