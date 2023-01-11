В Париже на Северном вокзале неизвестный ранил ножом шестерых

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На Северном вокзале в Париже мужчина с ножом ранил шесть человек и был обезврежен полицейскими с применением оружия, пишет Le Figaro.

По сведениям источника издания в полиции, нападавший ранен, врачи борются за его жизнь. По информации Le Parisien, подозреваемый, наоборот, только легко ранен.

Нападение произошло около 6:40 утра. Среди пострадавших - сотрудник полиции.

На время полицейской операции место ее проведения было оцеплено, сообщили Le Figaro в железнодорожной компании SNCF. Это вызвало временный сбой в движении поездов.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о случившемся в соцсетях и поблагодарил полицейских за то, что быстро и эффективно отреагировали, передает BFMTV.