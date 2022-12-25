Подозреваемый в убийстве троих курдов в Париже намеревался покончить с собой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве троих курдов в Париже - 69-летний мужчина - сообщил следствию, что он планировал убийство мигрантов или иностранцев с последующим самоубийством, передает агентство Associated Press.

По собственному признанию мужчины, его ненависть к иностранцам неевропейского происхождения связана с ограблением его дома, произошедшим в 2016 году. В день нападения на курдов он сначала отправился с оружием в Сен-Дени, но затем передумал и решил совершить задуманное в районе курдского культурного центра. Погибших он не знал лично.

Фигурант был задержан на месте преступления и в субботу направлен в психиатрическую лечебницу. Его имя не разглашается, Figaro обозначает его как Уильяма М. Если мужчину отпустят, ему грозят обвинения в убийстве на национальной почве, попытке убийства и нарушении оружейного законодательства.

Стрельба в Париже произошла 23 декабря, погибли три человека, еще несколько получили ранения. В тот же день курды вышли на протесты, последовали беспорядки и столкновения с полицией.