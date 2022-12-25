Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Подозреваемый в убийстве троих курдов в Париже намеревался покончить с собой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве троих курдов в Париже - 69-летний мужчина - сообщил следствию, что он планировал убийство мигрантов или иностранцев с последующим самоубийством, передает агентство Associated Press.

По собственному признанию мужчины, его ненависть к иностранцам неевропейского происхождения связана с ограблением его дома, произошедшим в 2016 году. В день нападения на курдов он сначала отправился с оружием в Сен-Дени, но затем передумал и решил совершить задуманное в районе курдского культурного центра. Погибших он не знал лично.

Фигурант был задержан на месте преступления и в субботу направлен в психиатрическую лечебницу. Его имя не разглашается, Figaro обозначает его как Уильяма М. Если мужчину отпустят, ему грозят обвинения в убийстве на национальной почве, попытке убийства и нарушении оружейного законодательства.

Стрельба в Париже произошла 23 декабря, погибли три человека, еще несколько получили ранения. В тот же день курды вышли на протесты, последовали беспорядки и столкновения с полицией.

Франция Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карл III впервые выступил с рождественским обращением к нации

Карл III впервые выступил с рождественским обращением к нации

В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по "зерновой сделке"

Пандемия коронавируса

В провинции Чжэцзян в Китае выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19

В провинции Чжэцзян в Китае выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19

Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 декабря

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

Почти 30 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте

Христиане западных стран отмечают Рождество

Христиане западных стран отмечают Рождество
Афганистан во власти талибов

"Талибан" запретил афганским женщинам работать в НКО

В ходе беспорядков в Париже задержаны 11 курдов, ранены более 30 полицейских

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });