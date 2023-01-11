В США массово откладывают авиарейсы из-за компьютерного сбоя

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В США начались массовые задержки и отмены авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе Федерального управления гражданской авиации (FAA). Об этом сообщает АР по ссылкой на FAA.

Сбой коснулся программы NОТАМ, через которую члены экипажа получают необходимую для полета информацию и рекомендации регулятора.

По данным системы отслеживания перелетов FlightAware,АР, с утра среды в США к 6:30 EST (14:30 по Москве) были отложены уже 760 рейсов, сообщает АР. 15 минут спуcтя CNN насчитала уже 1200 отложенных рейсов. Fox News отмечает, что еще 93 отменены. Пассажиры в соцсетях жалуются на отмену вылета.

Технические специалисты FAA работают над устранением сбоя, проводят тестирование и уже начали частично подключать систему, сообщило агентство в микроблоге. Однако пока она работает в ограниченном режиме.

Сроки восстановления работоспособности NОТАМ в агентстве назвать не смогли, отмечает CNN.

Табло на сайтах крупнейших аэропортов США сообщают о задержке ближайших вылетов. В частности, в аэропорту Чикаго "О'Хара" задержаны рейсы в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Детройт, а также международные - в Канаду и Индию. В списке отложенных авиарейсов в международном аэропорту "Бостон Логан" числятся, например, рейсы в Балтимор, Шарлотт.