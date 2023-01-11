FAA запретило на несколько часов все внутренние авиарейсы в США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило из-за технического сбоя вылет всех внутренних рейсов до 09:00 утра по Североамериканскому восточному времени (17:00 по Москве).

Рейсы отменяются с раннего утра среды из-за отключения программы NОТАМ, через которую пилоты получают необходимую для полета информацию и рекомендации регулятора. Первоначально решение об отмене или задержке рейсов было оставлено на усмотрение авиакомпаний.

Теперь агентство решило временно запретить полеты, чтобы за это время восстановить работу системы, протестировать ее и подтвердить сохранность информации о полетах и безопасности.

Президента США Джо Байдена о сбое проинформировал министр транспорта, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден распорядился подробно расследовать причину отключения NОТАМ. У чиновников пока нет данных, которые бы указывали, что сбой произошел из-за вмешательства хакеров.

До отмены вылетов СМИ сообщали о задержке сотен рейсов и отмене более чем ста.