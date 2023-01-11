Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

FAA запретило на несколько часов все внутренние авиарейсы в США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило из-за технического сбоя вылет всех внутренних рейсов до 09:00 утра по Североамериканскому восточному времени (17:00 по Москве).

Рейсы отменяются с раннего утра среды из-за отключения программы NОТАМ, через которую пилоты получают необходимую для полета информацию и рекомендации регулятора. Первоначально решение об отмене или задержке рейсов было оставлено на усмотрение авиакомпаний.

Теперь агентство решило временно запретить полеты, чтобы за это время восстановить работу системы, протестировать ее и подтвердить сохранность информации о полетах и безопасности.

Президента США Джо Байдена о сбое проинформировал министр транспорта, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден распорядился подробно расследовать причину отключения NОТАМ. У чиновников пока нет данных, которые бы указывали, что сбой произошел из-за вмешательства хакеров.

До отмены вылетов СМИ сообщали о задержке сотен рейсов и отмене более чем ста.

FAA США Джо Байден Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США массово откладывают авиарейсы из-за компьютерного сбоя

Россия в 2022 году вошла в пятерку лидеров по турпотоку в Израиль

Россия в 2022 году вошла в пятерку лидеров по турпотоку в Израиль

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Tesla вложит $717 млн в модернизацию завода в Техасе

Tesla вложит $717 млн в модернизацию завода в Техасе

Brent подешевела до $79,3 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 января

"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы с ноября 2022 года

Долги американских домохозяйств выросли в 2022 году на 7,65% и превысили $16 трлн

Долги американских домохозяйств выросли в 2022 году на 7,65% и превысили $16 трлн

Канада закупит у США систему противовоздушной обороны NASAMS для Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });