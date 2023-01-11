В Лондоне подтвердили сообщения о планах предоставить Украине танки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Британии подтвердили ранее поступавшие сообщения о планах предоставить Украине танки, передает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на представителя британского правительства.

"Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели с целью быстрее решить вопрос с отправкой дальнейшей помощи Украине, включая танки", - отмечает газета.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военных технологий следующего поколения", - приводит издание слова представителя Даунинг-стрит.

FT пишет, что в случае, если Лондон поставит Киеву основные боевые танки сухопутных войск Великобритании Challenger 2, это будет первый раз, когда страна Запада снабдит Украину современными боевыми танками.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что британские власти рассматривают возможность направить Украине Challenger 2, причем Лондон может поставить Киеву до 10 этих танков.

Ранее в среду польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова направить Украине танки немецкого производства Leopard 2.

"Роту танков Leopard передадут в рамках создания коалиции, однако, как известно, для этого необходимо выполнить целый ряд формальных требований, соглашений и так далее, но прежде всего мы хотим, чтобы это была международная коалиция", - цитировали польские СМИ слова Дуды на переговорах во Львове с украинским и литовским коллегами.

До этого премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что участвует в переговорах, "нацеленных на создание более широкой коалиции стран", готовых поставить Киеву танки.

Западные СМИ ранее отмечали, что Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, однако для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

На прошлой неделе власти США и ФРГ объявили о планах поставок Украине боевых бронированных машин - американских Bradley и немецких БМП Marder.

Следующая встреча стран, оказывающих Украине военную помощь, пройдет 20 января.