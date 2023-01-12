Правительство ФРГ еще не обсуждало поставки германских танков Украине

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В правительстве Германии пока принимали решения поставлять немецкие танки Украине, такой вопрос еще не обсуждался, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Как передают германские СМИ, она сказала об этом во время посещения группировки НАТО в Мариенбурге.

Министр напомнила, что Берлин поставит Украине 40 БМП Marder и обучит украинских военных их использованию.

DPA отмечает, что эти БМП поступят из запасов бундесвера и производителя военной техники Rheinmetall AG.

11 января польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова направить Украине танки немецкого производства Leopard 2.

Западные СМИ, однако, ранее отмечали, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в своем решении отправлять или нет Украине танки Leopard. При этом, как писало Politico, сами США, похоже, не намерены отправлять боевые танки в ближайшем будущем.