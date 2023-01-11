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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Пять человек погибли при взрыве у здания МИД в Кабуле

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сообщило о пяти погибших в результате взрыва в Кабуле вблизи здания МИД.

"Сегодня на дороге вблизи министерства иностранных дел произошел взрыв, в результате которого пять наших мирных жителей были убиты, несколько человек получили ранения", - сообщил начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран.

Между тем афганские СМИ утверждают, что погибло более десяти человек. Отмечается, что взрыв произошел в то время, когда талибы встречались в здании МИД с китайской делегацией. Однако эту информацию пока не комментировали ни представители талибов, ни китайское посольство в Кабуле.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Миссия ООН осудила нападение.

Афганистан Кабул Талибан
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