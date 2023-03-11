Один человек погиб в результате взрыва в Мазари-Шарифе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Один человек стал жертвой подрыва бомбы, произошедшего в субботу во время церемонии награждения журналистов в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.

В результате взрыва также пострадали восемь человек, включая троих детей.

Миссия ООН в Афганистане осудила теракт и призвала к прекращению насилия. Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за подрыв.