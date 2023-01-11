Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал о болезни 88-летнего экс-президента

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался в среду в Уфе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

"Рахимов скончался сегодня", - сказал собеседник агентства.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о смерти экс-руководителя республики в своём телеграмм-канале.

"Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович", - написал Хабиров.

В конце декабря в ходе интервью Хабиров сообщил журналистам о болезни экс-президента.

"Мы недавно были у Муртазы Губайдулловича. Он немного болеет. Я передал привет от жителей республики. Мы благодарим его за работу и всегда относимся к нему с глубочайшим уважением", - цитирует Хабирова его пресс-служба.

Рахимов родился 7 февраля 1934 года.

Занимал должность председателя Верховного Совета Башкирской АССР с 7 апреля 1990 по 24 декабря 1993 года, президента Башкортостана - с 25 декабря 1993 по 15 июля 2010 года.