Что случилось этой ночью: четверг, 12 января

Смерть первого президента Башкирии, новый пакет секретных документов Байдена, Керченская переправа возобновляет работу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Ранее сообщалось о его болезни.

- Весенний призыв может проводиться по смешанной системе, охватывая граждан от 18 до 30 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

- Помощники Байдена обнаружили еще партию секретных файлов вне его офиса в Вашингтоне. Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они поначалу попали в частный офис

- Керченская паромная переправа возобновила работу. Она была приостановлена во вторник утром из-за ухудшения погоды.

- Сбой в системе авиарегулятора США стал причиной задержки свыше 8,5 тыс. рейсов. Сбой произошел из-за поврежденного файла базы данных.