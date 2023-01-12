Что случилось этой ночью: четверг, 12 января
Смерть первого президента Башкирии, новый пакет секретных документов Байдена, Керченская переправа возобновляет работу
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Ранее сообщалось о его болезни.
- Весенний призыв может проводиться по смешанной системе, охватывая граждан от 18 до 30 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
- Помощники Байдена обнаружили еще партию секретных файлов вне его офиса в Вашингтоне. Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они поначалу попали в частный офис
- Керченская паромная переправа возобновила работу. Она была приостановлена во вторник утром из-за ухудшения погоды.
- Сбой в системе авиарегулятора США стал причиной задержки свыше 8,5 тыс. рейсов. Сбой произошел из-за поврежденного файла базы данных.