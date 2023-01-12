Блинкен заявил, что США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в космосе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США и Япония намерены подписать соглашение о сотрудничестве в космосе.

"Мы постоянно расширяем горизонты нашего сотрудничества за пределы даже нашей планеты. Позднее на этой неделе министр иностранных дел Японии (Есимаса Хаяси - ИФ) и я подпишем новое соглашение об американо-японском сотрудничестве в космосе", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что соглашение разрабатывалось десять лет и охватывает все - от совместных исследований до общей работы по отправке экспедиции на Луну.