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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Блинкен заявил, что США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в космосе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США и Япония намерены подписать соглашение о сотрудничестве в космосе.

"Мы постоянно расширяем горизонты нашего сотрудничества за пределы даже нашей планеты. Позднее на этой неделе министр иностранных дел Японии (Есимаса Хаяси - ИФ) и я подпишем новое соглашение об американо-японском сотрудничестве в космосе", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что соглашение разрабатывалось десять лет и охватывает все - от совместных исследований до общей работы по отправке экспедиции на Луну.

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