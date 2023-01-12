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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

США и Япония назвали российско-китайское военное сотрудничество провокационным

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических и военных ведомств США Энтони Блинкен и Ллойд Остин, а также Японии Есимаса Хаяси и Ясукадзу Хамада заявили, что развивающееся сотрудничество между Россией и Китаем в военной области носит провокационный характер.

"Министры (...) с обеспокоенностью подчеркнули растущее и провокационное стратегическое военное сотрудничество России с Китаем, осуществляемое, в том числе, посредством совместных операций и учений вблизи Японии", - говорится в совместном заявлении министров по итогам прошедших переговоров в формате 2+2.

Также стороны осудили проводимую РФ специальную военную операция на Украине, названную ими "угрозой безопасности для европейского региона".

Текст заявления опубликован на официальном сайте Пентагона.

США Япония
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