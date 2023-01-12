Поврежденный файл базы данных привел к сбою в системе оповещения пилотов в США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Поврежденный файл базы данных" стал причиной технического сбоя в системе оповещения пилотов федерального управления гражданской авиации США (NOTAM), приведшей к задержке и отмене нескольких тысяч авиарейсов в США, сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

"Наша предварительная работа выявила, что причиной сбоя стал поврежденный файл базы данных", - говорится в сообщении авиарегулятора.

По данным управления, на данный момент нет никаких доказательств кибератаки.

"FAA усердно работает над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимает все необходимые шаги, чтобы предотвратить повторение подобных сбоев", - отметили в FAA.

В среду сообщалось, что серьезный технический сбой привел к задержке нескольких тысяч авиарейсов в США. FAA позже проинформировало об устранении неполадки.

По данным FlightAware по состоянию на ночь среды около 9, 7 тыс. рейсов были задержаны и еще 1,3 тыс. были отменены в результате сбоя.