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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Авиасообщение в США в целом налажено после крупного технического сбоя

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании США по состоянию на первую половину четверга сообщили об относительной нормализации полетов после произошедшего накануне крупнейшего технического сбоя, в результате которого задержали или отменили сотни авиарейсов, сообщает Bloomberg.

"Было много отмен и задержек, сегодня работа по восстановлению проходит очень хорошо", - приводит Bloomberg слова финансового директора Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Девона Мэя.

В частности, по данным на четверг, в авиакомпании American Airlines ожидается менее 20 отмен рейсов, в то время как в авиакомпаниях Delta Airlines и Southwest Airlines последствия технического сбоя практически полностью устранены.

Накануне более тысячи авиарейсов в США были задержаны или отменены из-за технического сбоя в программе, через которую члены экипажа получают необходимую для полета информацию и рекомендации FAA.

США
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