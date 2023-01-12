В Белоруссии задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержан экс-кандидат в президенты страны на выборах 2020 года Андрей Дмитриев, сообщается в четверг в соцсетях оппозиционного политика.

"Вечером 11 января был задержан Андрей Дмитриев. Его адвокат сообщил, что Андрей находится на Окрестина в Минске. Причина задержания пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Андрей Дмитриев был кандидатом в президенты Белоруссии, членом оргкомитета "Нашей партии", одним из лидеров ликвидированного в октябре 2022 года общественного объединения "Говори правду".

В Белоруссии после 9 августа 2020 года в течение более чем полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. По официальным данным Центризбиркома Белоруссии, за Дмитриева на выборах проголосовали 1,21% избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов.