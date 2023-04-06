Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев получил полтора года колонии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев судом Московского района Минска приговорен к одному году шести месяцам лишения свободы.

Как сообщило госагентство БелТА, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, а наказание будет отбывать в колонии общего режима.

"Дмитриев признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

"Сам обвиняемый свою вину признал в полном объеме и раскаялся", - отмечается в сообщении.

Согласно обвинению, Дмитриев с 23 августа по 6 сентября 2020 года трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. Каждый раз он присоединялся к группе граждан, грубо нарушавших общественный порядок. Участники массовых беспорядков блокировали и преграждали путь транспортным средствам, в результате чего движение, в том числе пассажирского транспорта, было приостановлено.

В ходе допроса Дмитриев подтвердил, что на проезжей части дороги было много людей, а общественного транспорта он не видел. Обвиняемый признался, что сам "старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, приходилось выходить на проезжую часть".