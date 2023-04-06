Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев получил полтора года колонии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев судом Московского района Минска приговорен к одному году шести месяцам лишения свободы.

Как сообщило госагентство БелТА, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, а наказание будет отбывать в колонии общего режима.

В миреВ Белоруссии задержан экс-кандидат в президенты Андрей ДмитриевЧитать подробнее

"Дмитриев признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

"Сам обвиняемый свою вину признал в полном объеме и раскаялся", - отмечается в сообщении.

Согласно обвинению, Дмитриев с 23 августа по 6 сентября 2020 года трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. Каждый раз он присоединялся к группе граждан, грубо нарушавших общественный порядок. Участники массовых беспорядков блокировали и преграждали путь транспортным средствам, в результате чего движение, в том числе пассажирского транспорта, было приостановлено.

В ходе допроса Дмитриев подтвердил, что на проезжей части дороги было много людей, а общественного транспорта он не видел. Обвиняемый признался, что сам "старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, приходилось выходить на проезжую часть".

Андрей Дмитриев Белоруссия Минск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Антарктиде зафиксированы рекордно низкие показатели морского льда

В Антарктиде зафиксированы рекордно низкие показатели морского льда

Шведский прокурор назвал вероятной причастность госструктур к подрывам "Северных потоков"

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

В Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придется

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Президент Финляндии принял отставку правительства страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });