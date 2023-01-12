Литовская Green Genius построит в Латвии крупную солнечную станцию за 90 млн евро

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Литовская компания возобновляемой энергии Green Genius (входит в холдинг Modus Group) приступает к реализации проекта солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Как сообщает Green Genius, электростанция в Екабпилсе станет первым проектом компании такого масштаба в этой стране.

Станция займет площадь 151 гектар, ее строительство компания намерена начать в июне текущего года. В проект планируется инвестировать 90 млн евро.

"Производимой электроэнергии должно хватить в среднем на 41 тыс. домохозяйств", - говорится в сообщении.

Green Genius в настоящее время строит СЭС мощностью 135 МВт в Польше, где в общей сложности будут реализованы проекты компании на 263 МВт. Кроме того, Green Genius намерена к 2025 году установить в Литве 500 МВт солнечных электростанций и 200 МВт ветряных электростанций – в проекты она хочет инвестировать 750 млн евро.

Основная деятельность группы Modus охватывает четыре сферы: возобновляемые источники энергии, мобильные услуги, автомобильный бизнес и управление инвестиционными фондами.