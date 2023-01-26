Потребление природного газа в Латвии в 2022 году снизилось на 30%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Латвии в 2022 году уменьшилось на 30,3% относительно предыдущего года - до 8,887 тераватт-часов в эквиваленте, свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны.

В декабре потребление природного газа выросло на 42,4% относительно ноября - до 1,6 ТВт.ч, но оказалось меньше на 16,3% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Август был единственным месяцем 2022 года, когда потребление газа увеличилось год к году - 432,16 МВт.ч (рост на 27,2%).

В 2021 году общее потребление природного газа в Латвии составило 12,745 ТВт.ч.