ЮАР возобновила прямые зимние поставки фруктов в РФ по морю после 30-летнего перерыва

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рефрижераторное грузовое судно с южноафриканскими фруктами, прибывшее из Кейптауна, поставлено под разгрузку в порту Санкт-Петербурга в четверг. Об этом сообщил почетный консул ЮАР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Борисенко журналистам.

"Это первая прямая зимняя поставка за последние 30 лет", - сказал Борисенко.

Из Петербурга груз будет перенаправлен также в Москву и другие регионы.

На борту находятся 2 тыс. тонн винограда, персиков, слив, авокадо и других фруктов. Путь из Кейптауна занял 22 дня.

Борисенко уточнил "Интерфаксу", что, как ожидается, подобные прямые поставки станут регулярными, следующая погрузка запланирована на 20 января, в России груз ждут в середине февраля.

"По объему она будет больше, следующая поставка ожидается порядка 5 тыс. тонн", - добавил Борисенко.

Ранее подобные фрукты прибывали из ЮАР с перегрузкой в Роттердаме, время поставки занимало порядка месяца или более, но теперь некоторые логистические цепочки оборвались.

"У наших поставщиков, которые находятся в Южной Африке, и у получателей в России возникали серьезные опасения, что с фруктами у нас будут проблемы логистического характера. Этот вопрос решен", - сказал Борисенко.

Он уточнил, что через Петербург осуществляется приблизительно 80% грузопотока между РФ и ЮАР. Фрукты являются основной статьей экспорта из Южной Африки в Россию, занимая порядка 30% всего товарооборота, а вместе с импортом российского зерна в ЮАР – 50% товарооборота между странами.

Поставки свежих фруктов из ЮАР в Россию начались после установления дипломатических отношений в 1992 году. По данным Делового совета Россия-ЮАР, на российском рынке потребляется 10-12% фруктов, производимых в ЮАР на экспорт. В основном это цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны, мандарины), а также столовый виноград, груши, яблоки, сливы. В последние годы также завозятся манго, авокадо, гранаты.