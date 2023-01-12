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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Польша получит ЗРК Patriot из Германии на следующей неделе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни. Об этом сообщает в четверг Польское радио со ссылкой на заместителя главы министерства обороны Польши Войцеха Скуркевича.

"Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день", - сказал он. При этом источники Польского радио в минобороны и в канцелярии президента Польши добавили, что это произойдет после ближайших выходных.

Радио отмечает, что в Польшу также прибудут и служащие бундесвера, пребывание которых на польской территории было оговорено на нескольких уровнях, в частности, оборонными ведомствами и военным командованием двух стран.

По данным Польского радио, системы Patriot и служащие германских вооруженных сил, которые займутся их обслуживанием, будут размещены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

В начале декабря власти Польши приняли предложение Берлина разместить немецкие ЗРК Patriot на польской территории.

"Польское правительство после некоторых колебаний приняло предложение ФРГ развернуть в Польше зенитно-ракетные комплексы. Достижение такого соглашения подтвердил представитель минобороны ФРГ", - сообщала тогда газета "Хандельсблатт".

Ранее польская сторона выступала с предложением, чтобы комплексы Patriot, которые Германия намеревалась направить в Польшу, были бы поставлены на Украину, однако Берлин такую идею не поддержал.

Германия Польша Patriot
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