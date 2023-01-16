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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

DPA сообщило о начале переброски ЗРК Patriot из Германии в Польшу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бундесвер приступил к передислокации ряда зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и обслуживающего их персонала в Польшу, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в силовых структурах Германии.

Первая группа военнослужащих, обеспечивающих работу ЗРК, отправляется в понедельник из города Бад-Зюльце (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) в Польшу. Позднее на этой неделе в эту страну должны доставить сами ЗРК.

DPA напоминает, что всего в Польшу направят три батареи Patriot, которые прикроют важнейшую инфраструктуру страны.

Польские СМИ ранее сообщали, что ЗРК Patriot и служащих германских вооруженных сил, которые займутся их обслуживанием, разместят в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

В начале декабря власти Польши приняли предложение Берлина разместить немецкие ЗРК Patriot на польской территории. Ранее польская сторона выступала с предложением, чтобы комплексы Patriot, которые Германия намеревалась направить в Польшу, передали Украине, однако Берлин такую идею не поддержал.

В начале января стало известно, что власти ФРГ намерены передать Украине батарею ЗРК Patriot.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2023 годаВоенная операция на Украине
ЗРК Patriot Германия Польша Бад-Зюльце Люблинское воеводство Украина
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