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T-Mobile обсуждает возможность покупки оператора связи Mint Mobile

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский оператор связи T-Mobile US Inc рассматривает возможность приобретения Mint Mobile, бюджетного провайдера беспроводных услуг связи, долей в котором владеет актер Райан Рейнольдс. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

T-Mobile, второй по величине в США оператор услуг сотовой связи, ведет переговоры с Mint Mobile, однако решение о покупке еще не принято. Mint Mobile может решить остаться независимой компанией или провести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Mint Mobile предлагает бюджетные тарифные планы в США, начиная от $15 в месяц, говорится на сайте компании.

Рейнольдс, известный по фильмам "Дэдпул" и "Зеленый Фонарь", стал владельцем доли в Mint Mobile в 2019 году. По словам источников, Рейнольдсу принадлежит примерно четверть компании.

Бумаги T-Mobile на торгах в четверг опускаются на 0,7%. За 12 месяцев они выросли на 34,3%.

T-Mobile Mint Mobile
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