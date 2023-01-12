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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Китай планирует использовать ракету "Чанчжэн-5" для новой космической миссии в 2023 г.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китай планирует использовать тяжелую ракету-носитель "Чанчжэн-5" в рамках новой космической миссии в 2023 году. Об этом сообщил Китайский исследовательский институт ракетной техники (CALT).

"Я "Большая пятёрка". В последний раз я принимала участие в запуске миссии лунного зонда "Чанъэ-5" в 2020 году. В 2023 году я снова вернусь для осуществления новой миссии", - говорится в сообщении CALT.

Задачи и сроки новой миссии в сообщении не раскрываются.

Также в этом году институт планирует провести запуски более мощной модификации этой ракеты – "Чанчжэн-5B", которая используется Китаем для строительства национальной орбитальной станции "Тяньгун", и ракет "Чанчжэн-2F" для отправки к орбитальной лаборатории пилотируемых кораблей "Шэньчжоу".

В 2023 году намечены запуски и других ракет-носителей для вывода на различные орбиты космических аппаратов.

По данным организации, в 2023 году запланировано более 20 запусков ракет, разработанных CALT.

Китай Чанчжэн-5
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