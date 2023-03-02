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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Китайские тайконавты провели выход в открытый космос с национальной орбитальной станции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты Фэй Цзюньлун и Чжан Лу провели успешный выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщило в четверг Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"При тесном взаимодействии наземного персонала и астронавта Дэна Цинмина, который находился на станции, два тайконавта Фэй Цзюньлун и Чжан Лу успешно осуществили все поставленные задачи и благополучно вернулись в экспериментальный модуль "Вэньтянь", - говорится в сообщении управления.

Задачи, поставленные в рамках выхода, и длительность внекорабельной деятельности в сообщении не уточняются.

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Этот выход стал вторым для экипажа миссии "Шэньчжоу-15" в этом году, ранее тайконавты выходили в космический вакуум для проведения монтажных работ снаружи станции в феврале.

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-15", в который входят три человека - Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на "Тяньгун" в ноябре прошлого года и проведут на ней в общей сложности полгода.

Планируется, что в рамках своей долгосрочной миссии тайконавты совершат три-четыре выхода в открытый космос.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Также в составе орбитальной группировки в настоящее время находятся пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" и грузовой корабль "Тяньчжоу-5".

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Китай космос
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