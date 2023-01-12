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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Президент Асад принял в Дамаске российскую делегацию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщает Sana.

По данным агентства, на встрече обсуждались двусторонние отношения и способы укрепления российско-сирийского стратегического партнерства.

Кроме того, собеседники затронули события регионального и международного уровня. Асад выразил поддержку проведению специальной военной операции на Украине. Российская делегация в свою очередь приветствовала конструктивную позицию Сирии по этому вопросу.

Сирия Украина Башар Асад Александр Лаврентьев
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