Замглавы МИД России и посол САР обсудили ситуации в Сирии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с учетом регулярного рассмотрения данных вопросов в СБ ООН состоялся в ходе встречи в понедельник замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом САР в Москве Башаром Джаафари, сообщает МИД РФ.

"Особое внимание было уделено задачам обеспечения оказания комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам с упором на раннее восстановление критических объектов гражданской инфраструктуры и устойчивый внутренний доступ из Дамаска во все районы страны, как это было подтверждено в резолюции 2672 СБ ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С обеих сторон также отмечался деструктивный эффект нелегитимных односторонних западных санкций, препятствующих оказанию гуманитарной помощи, включая поставки продовольствия и удобрений", - проинформировали в МИД.

Кроме того, было продолжено обсуждение других аспектов взаимодействия между Россией и Сирией на международных площадках, говорится в сообщении.