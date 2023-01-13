Пентагон не стал оценивать заявление президента Южной Кореи о ядерном оружии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер на брифинге отказался комментировать заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможности размещения или создания ядерного оружия в стране, переадресовав вопрос журналиста южнокорейскому правительству.

В то же время Райдер сказал: "Наша политика по-прежнему сосредоточена на полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Генерал добавил, что это связано с "обеспечением региональной безопасности и стабильности и нераспространения".

Он подчеркнул на брифинге, что расширенное сдерживание США, предоставляемое Южной Корее и другим союзникам в регионе, включает в себя "полный спектр ядерных возможностей США".

Агентство "Ренхап" расценивает это заявление как готовность США противодействовать любой потенциальной агрессии против Южной Кореи в рамках своего расширенного сдерживания. При этом "они явно выступают против возможного ядерного вооружения своего азиатского союзника".

Ранее на этой неделе Юн Сок Ель во время докладов в правительстве министров иностранных дел и обороны заявил, что, если провокации Северной Кореи усилятся, "Республика Корея может развернуть тактическое ядерное оружие или будет обладать собственным ядерным оружием".

Представитель президента пояснил, что это заявление следует понимать, как твердую приверженность главы государства обеспечению безопасности Южной Кореи на фоне растущей угрозы применения ядерного оружия Севером.