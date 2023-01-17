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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Южная Корея и США начали обсуждать организацию визита главы Пентагона в Сеул

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Южная Корея и США проводят консультации по организации визита в Сеул главы Пентагона Ллойда Остина, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"Вопрос о визите министра Остина сюда - это вопрос, который обсуждают оборонные ведомства двух стран, и на данный момент мы не можем сообщить никаких подробностей", - цитирует агентство минобороны.

Однако, отмечается, что есть предположения, что Остин может прибыть в Южную Корею в конце января - после каникул по случаю нового года по лунному календарю.

Ожидается, что предстоящий визит главы Пентагона будет сосредоточен на укреплении трехстороннего сотрудничества США в области безопасности с Южной Кореей и Японией, а также служить подтверждением приверженности Вашингтона безопасности Южной Кореи на фоне угроз со стороны КНДР.

Находясь в Сеуле, Остин, вероятно, нанесет визит вежливости президенту Юн Сок Елю и проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.

Южная Корея США Ллойд Остин
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