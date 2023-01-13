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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Двое астронавтов выйдут в открытый космос для проведения работ на поверхности МКС 20 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Японский астронавт Коити Ваката и астронавт NASA Николь Манн 20 января выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило в пятницу Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным космического ведомства, астронавты выйдут в космический вакуум в 16:15 по московскому времени. Всего внекорабельная деятельность продлится около 6,5 часов.

В ходе работ астронавтам предстоит закрепить на ферме станции кронштейн для установки в будущем новой солнечной панели iROSA.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

В конце прошлого года действующим экипажем была установлена ещё одна пара панелей.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

МКС NASA
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