Астронавты в пятницу выйдут в открытый космос с борта МКС для проведения монтажных работ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Астронавт NASA Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и в пятницу выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщает NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум из шлюзовой камеры Ouest американского сегмента МКС должен начаться в 08:15 по времени Восточного побережья США (в 16:15 мск). Он продлится около шести с половиной часов.

Астронавтам предстоит смонтировать на левой стороне фермы МКС кронштейн для новой мощной солнечной панели IROSA, пара которых позднее в текущем году будет доставлена на станцию американским грузовым космическим кораблем.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. В конце прошлого года астронавтами была установлена ещё одна пара панелей, которая была доставлена на МКС грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Новые солнечные панели уже поставляют дополнительную электроэнергию станции. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт JAXA Коити Ваката.