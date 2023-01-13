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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Эксперты предсказали рекордный спрос на нефть в Китае в 2023 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Потребление нефти в Китае после снятия антиковидных ограничений, как ожидается, достигнет рекорда в этом году, что будет способствовать повышению глобального спроса и цен, полагают эксперты.

Спрос в КНР увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки в 2023 году, согласно среднему прогнозу 11 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. В результате спрос поднимется до исторического максимума и составит порядка 16 млн б/с.

В 2022 году потребление в стране сократилось примерно до 15,2 млн б/с по сравнению с 15,3 млн б/с годом ранее.

"Ожидается, что восстановление спроса ускорится со второго квартала, поскольку число путешествий и авиаперелетов, особенно международных, постепенно восстанавливается", - аналитик Wood Mackenzie Ltd Итиан Линь. По ее оценке, потребление нефти в КНР в этом году повысится на 970 тыс. б/с.

Международное энергетическое агентство в декабре прогнозировало, что мировой спрос вырастет на 1,7 млн б/с в 2023 году за счет увеличения потребления в Китае и Индии.

Китай
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