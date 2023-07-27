Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ежегодные мировые инвестиции в нефтегазовую отрасль на уровне $500 млрд достаточны для удовлетворения спроса на нефть и газ вплоть до пика в 2030-е годы и далее, прогнозируют аналитики Wood Mackenzie.

Текущие расходы в upstream составляют чуть более половины от пика, достигнутого в 2014 году, на уровне $914 млрд, что привело к распространению мнения о неизбежности кризиса предложения из-за недоинвестирования отрасли.

Между тем, рост эффективности, контроль над затратами и низкая себестоимость добычи будут сдерживать потребность в расходах до пикового спроса на нефть в 108 млн баррелей в сутки в начале следующего десятилетия, уверены эксперты. В абсолютном денежном выражении инвестиции, конечно, увеличатся, например, до $613 млрд к 2033 году, однако ценовые потрясения 2015-2016 и 2020-2021 годов заставили отрасль стать гораздо более дисциплинированной со своим капиталом, продолжают они.

"Затраты на разработку новых традиционных месторождений были сокращены на 60% в 2023 году", - отмечает глава аналитической группы upstream Wood Mackenzie Фразер Маккей. "А скважины американской сланцевой нефти сегодня генерируют почти в три раза больше на ту же единицу капитала, чем в 2014 году. Новые технологии, эффективность капитала и модуляризация стали причиной этого мощного эффекта", - продолжил он.

В Wood Mackenzie считают, что большая часть инвестиций нефтегазовой отрасли до конца этого десятилетия будет нацелена на выгодные ресурсы: с самыми низкими затратами, самыми низкими выбросами и наименьшим рисками. В то же время ТЭК будет все больше зависеть от роста запасов месторождений на поздней стадии разработки, более дорогостоящих новых месторождений и еще неоткрытых объемов, полагают эксперты.

"Парадоксально, но уровень 2023 года в $0,5 трлн необходимо будет поддерживать и за пределами пикового спроса", - сказал Маккей.

Даже при ускоренном прогнозе по энергопереходу потребуются значительные инвестиции: почти $400 млрд в год до конца десятилетия и около $250 млрд в год в следующем.

"Неопределенность в энергопереходе добавляет новый уровень сложности и риска для инвесторов в upstream. Но нефтяной рынок буквально и метафорически жидкий. Ценовые сигналы (...) и действия ОПЕК+ в конечном итоге возвращают спрос и предложение в равновесие", - резюмировал эксперт.