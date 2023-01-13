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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Высокопоставленный дипломат из США призвал Сербию присоединиться к санкциям против РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сербии следует присоединиться к странам, вводящим санкции против России, заявил по итогам переговоров в Белграде советник Госдепа США Дерек Шолле.

"Россию нужно не только осуждать, но и наказывать", - приводит его слова в пятницу агентство EFE.

Шолле в ходе поездки также выражал обеспокоенность деятельностью ЧВК "Вагнер", которая, по его словам, стремится нанимать бойцов, в частности, в Сербии. "Мы работаем с Сербией и другими странами, чтобы положить конец таким действиям", - отметил дипломат.

США Сербия Россия
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