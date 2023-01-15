Президент Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и экономическое сотрудничество

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ситуация в Косово, экономическое сотрудничество стали основными темами встречи, которую президент Сербии Александр Вучич провел в воскресенье с послом России в этой стране Александром Боцаном-Харченко.

"Президент Вучич обсудил с послом Боцаном-Харченко актуальные события, происходящие в Косово и Метохии, интенсификацию международной дипломатической активности, касающейся диалога Белграда и Приштины, а также двусторонние отношения, в частности, в сфере культуры, и экономическое сотрудничество", - приводит сербский телерадиоканал РТС выдержку из сообщения службы президента Сербии по связям с общественностью.

Вучич отметил, что Белград и впредь будет защитником мира и стабильности в регионе, основываясь на соблюдении международного права.