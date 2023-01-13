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Лидер французского профсоюза CGT призвал миллионы выйти на улицы против пенсионной реформы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лидер французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез считает, что акция протеста против пенсионной реформы 19 января будет успешной, если участие в забастовках и уличных протестах примут несколько миллионов человек.

Он заявил об этом BFMTV, выразил надежду, что акция состоится, и добавил, что 19 января будет только первая встреча, за которой последуют и другие.

Мартинез призвал всех мобилизоваться на борьбу с предлагаемой реформой - и трудящихся, и молодежь, и пенсионеров. Он подчеркнул, что протестовать и бастовать должны все, а не только работники крупнейших компаний, вроде нефтяной Total, железнодорожной SNCF или транспортной RATP, где и так регулярно проводятся стачки.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн изложила основные направления французской пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает ввести с 1 сентября 2023 года. Изменения предполагают, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64-х - по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года.

Во время первого президентского срока Эммануэля Макрона его правительство уже пыталось осуществить пенсионную реформу. Тогда эти планы вызвали широкую волну протестов по всей стране, в частности со стороны движения "желтых жилетов". В январе 2020 года власти страны приняли решение отказаться от одного из пунктов реформы - повышения пенсионного возраста, а в марте того же года Макрон объявил о приостановке реформы на фоне пандемии коронавируса.

Франция CGT Филипп Мартинез Элизабет Борн Эммануэль Макрон
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